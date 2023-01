«Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger»: la nouvelle émission de rangement de TF1

Après les programmes immobiliers, dont on ne compte plus le nombre de déclinaisons, les émissions de rangement deviendraient-elles le nouveau genre télévisuel à la mode ? Il est vrai que dans certaines habitations, il y a de quoi faire bien plus que donner un simple coup de balai. Ceux qui suivent « Cleaners, les experts du ménage » savent de quoi on parle, tant certaines maisons peuvent se transformer en véritable capharnaüm. Si vous cherchez bien sur Netflix, vous trouverez aussi quelques émissions spécialisées dans l’art du rangement, comme « Chaque chose à sa place avec Clea et Joanna » ou « L’art du rangement avec Marie Kondo », la grande prêtresse du rangement zen, qui arrive à bout des maisons les plus désordonnées.

Ce samedi, TF1 s’y met aussi avec « Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger ». Le programme part à la rescousse de ceux qui ont entassé chez eux des milliers d’objets sans en avoir spécialement besoin, jusqu’à ce que la situation devienne ingérable. Afin de créer un électrochoc chez la famille qui croule sous les affaires inutiles, le programme va emmener tout ce qu’il y a dans la maison et entreposer l’intégralité des objets dans un hangar. Et quand on vous parle de hangar, il ne s’agit pas d’un petit box de stockage de 50 m2 dans lequel on range la vieille armoire à chaussures héritée de grand-mère. Non, on parle d’un immense entrepôt de 1000 m2.