«Kiss & Kill»: Ashton Kutcher et Katherine Heigl, ex-stars des années 2000

Calqué jusque dans son affiche sur « Mr. & Mrs. Smith », sorti cinq ans plus tôt, « Kiss & Kill » a essayé en 2010 de rejouer la carte du couple glamour dans une comédie d’action. Avec Ashton Kutcher et Katherine Heigl à la place de Brad Pitt et d’Angelina Jolie. Petite différence, ici, seul Ashton se révèle être, trois ans après leur mariage, un agent secret, là où Brad et Angie cachaient tous les deux être de terribles exécuteurs.

Autres petites différences, le film n’a pas eu un succès énorme, loin de là, et Katherine et Ashton n’ont pas fait d’enfants ensemble. Les deux ont aussi un peu disparu de la circulation. Ashton va cependant profiter du revival créé par l’arrivée ce 19 janvier sur Netflix de « That ’90s Show », la suite de la série « That ’70s Show », qui l’avait rendu célèbre.