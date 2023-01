«Alert: Missing Persons Unit»: que vaut cette nouvelle série co-créée par Jamie Foxx, avec en vedette Scott Caan («Hawaii Five-0»)? Le fils du grand James Caan, qui nous a quittés l’été dernier, remplit bien l’écran dans cette fiction de la chaîne Fox, où une équipe de la police de Philadelphie recherche des personnes disparues. On a déjà vu ça quelque part, non ? La disparition de leur fils avait fait exploser leur mariage… Quel avenir pour Nic (Dania Ramirez) et Jason (Scott Caan) ? - Fox

Par Jean-Philippe Darquenne

Le 3 avril 2020, les fans de « Hawaii Five-O » faisaient leurs adieux, aux États-Unis, aux héros de la série, parmi lesquels le détective Danny « Danno » Williams, que Scott Caan a incarné pendant dix saisons. Moins de trois ans plus tard, celui-ci est de retour sur les petits écrans, mais par la grande porte, puisqu'il est la star d'une nouvelle série, « Alert : Missing Persons Unit », co-créée… par Jamie Foxxdont les deux premiers épisodes ont été diffusés ces dimanche 8 et lundi 9 janvier sur Fox. Pour beaucoup, la chaîne veut, avec cette nouveauté, avoir son « FBI : Portés Disparus », la série à succès de CBS qui s'est arrêtée le 19 mai 2009 au bout de sept saisons. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi… Son premier épisode s'ouvre au moment où Jason Grant, son personnage, achève sa dernière mission de militaire en Afghanistan. Mais tandis que son équipe célèbre son départ, il reçoit un appel de sa femme Nikki, jouée par Dania Ramirez, qu'on avait découverte dans « Devious Maids » et qui a été la Cendrillon de « Once Upon A Time ». Complètement paniquée, elle lui dit que leur fils adoptif Keith a disparu. On fait ensuite un bond de six ans en avant, et non seulement le jeune garçon, qui « aurait » dix-sept ans, n'a pas été retrouvé, mais ses parents, qui ont aussi une fille adoptive, Sidney, ont divorcé. Jason sort avec June qui veut un enfant de lui. Quant à « Nic », elle a accepté la demande en mariage de Mike, avec qui elle dirige l'unité de recherche des personnes disparues de la Police de Philadelphie.

Et on entre tout de suite dans le vif du sujet quand la jeune Chloé Garber est enlevée par des terroristes lybiens. Nic mouille très fort sa chemise et parvient à la sortir de leurs griffes, mais ne peut empêcher un deuxième kidnapping de l’adolescente, dont le père travaille pour une société écran de la CIA et en est un espion. En parallèle, et sans trop en dévoiler, Nic et Jason apprennent que Keith est toujours en vie, et qu’il se trouve dans un hôtel de Las Vegas… Suite à l’écran !