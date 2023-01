L’État fédéral paie ses factures plus rapidement

En 2020, le gouvernement fédéral payait plus de 14 % des factures en retard pour toutes sortes de fournitures, travaux et services. En 2021, le chiffre était encore de 5,13 % puis est passé à 3,87 % en 2022. Le délai moyen de paiement s’est quant à lui réduit de 27,71 jours à un peu moins de 15 jours au cours de cette période.

Le gouvernement a payé un peu plus de 2.000 euros d’intérêts de retard l’an dernier, contre plus de 5.000 euros en 2020 et 728 euros en 2021.