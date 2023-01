Face à Moscou, l’OTAN et l’UE s’engagent à renforcer leur coopération

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a signé ce document avec le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, au quartier général de l’Alliance atlantique, à Evere.

«L’Otan reste le fondement de la défense collective de ses Alliés et est essentielle pour la sécurité euro-atlantique. Nous reconnaissons la valeur d’une défense européenne plus forte et plus performante, qui contribue de manière positive à la sécurité mondiale et transatlantique et qui est complémentaire et interopérable avec l’Otan», selon cette déclaration commune.