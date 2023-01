«Passage des arts»: la der des ders de Claire Chazal

Si Patrick Sébastien ne rate jamais une occasion de flinguer Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, qui l’a viré il est vrai comme un malpropre dans son désir de mettre fin à l’hégémonie de « l’homme blanc de plus de 50 ans » sur les antennes du service public (oui, oui, ce sont bien les mots de la directrice générale de France Télévisions), il pourra au moins se dire qu’elle a trouvé depuis d’autres cibles et que certaines femmes peuvent également en faire les frais. C’est ainsi que début décembre, Claire Chazal apprenait la suppression de son magazine culturel « Passage des arts », diffusé le dimanche en deuxième partie de soirée sur France 2. Le dernier numéro est proposé ce 15 janvier et le magazine sera remplacé dès dimanche prochain par une nouvelle émission sur le cinéma présentée par Pierre Lescure (qui, pour le coup, à 77 ans, résiste plutôt bien au jeunisme ambiant !).

Lire aussi «C’était différent de ce qui se faisait à TF1»: quand Claire Chazal, désormais sur France 2, tacle TF1, son ancienne maison

Elle n’a rien vu venir

Évidemment, Claire Chazal n’a pas spécialement bien pris ce qui s’assimile à un C4 en bonne et due forme. « C’est brutal. Et c’est un grand sentiment d’injustice. Je n’ai absolument pas vu le coup venir », a confié la journaliste dans les colonnes de « Télérama », expliquant qu’elle avait défendu, en vain, auprès de Delphine Ernotte, « la qualité de l’émission, son contenu, la variété de sa programmation ». Mais, comme dirait Denis Brogniart, la sentence est irrévocable : les audiences étaient beaucoup trop faibles. Il est vrai qu’avec entre 200000 et 400000 téléspectateurs outre-Quiévrain – autant dire une broutille pour un pays de 66 millions d’habitants – l’émission ne faisait pas vraiment un carton, pour employer un doux euphémisme. Mais l’ex-star du J.T. de TF1 n’en démord pas : « Je conteste l’argument des audiences, car elles sont dans la moyenne de la saison passée. La direction avait reconduit l’émission à la rentrée, et ce, jusqu’en juin 2023, en toute connaissance de cause. Le service public doit porter la culture et mettre de côté les objectifs d’audience. »