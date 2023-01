Accident à Tertre ce mardi matin: le camion-citerne perd le lait qu’il transportait sur la chaussée (photos)

Ce mardi matin, vers 6h15, un impressionnant accident s’est produit route de Wallonie à Tertre. À hauteur des établissements Maertens, un camion a fini sa course dans un arbre de l’autre côté de la chaussée. Le camion s’est mis en ciseaux. D’après la police, c’est une défaillance qui est à l’origine de l’accident. Le pneu du camion a éclaté et le chauffeur en a perdu le contrôle.

Le véhicule transportait du lait. Une partie du chargement s’est déversée sur la chaussée suite à l’accident. Les trois voies sont totalement obstruées. Sur les lieux, policiers et pompiers ont mis en place un balisage et une déviation.

La route est barrée. - T.D.

Il est possible de contourner cette petite portion de la route de la Wallonie via la rue de la Carbo et la rue Ernest Solvay. Elle restera en place le temps que le lait contenu dans le camion soit transvasé dans un autre et que le véhicule accidenté ait pu être dégagé. Il faudra également nettoyer la route couverte de lait. De l’huile hydraulique s’est également échappée du véhicule.

Le lait s’est déversé sur la chaussée. - T.D.

