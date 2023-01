«Camping Paradis»: avec sa famille, Laurent Ournac a déménagé dans le Sud

Épisode inédit de « Camping Paradis » ce dimanche sur RTL. Cette fois-ci, Tom héberge les participants du salon de la voyance. Pour Laurent Ournac, il s’agit déjà de la quatorzième saison de la série. Et autant dire que pour le comédien, papa d’une fille de 10 ans et d’un garçon de 3 ans, il faut jongler avec les plannings de tournage pour voir les siens.

À une époque, il effectuait ainsi des allers-retours de 700 km chaque week-end ou entre deux jours off pour retrouver ses enfants et son épouse. Mais depuis peu, les choses sont plus faciles : toute la petite famille a déménagé à Aix-en-Provence, à seulement une cinquantaine de kilomètres de Martigues, où se tourne le feuilleton.