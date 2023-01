«Les traîtres»: qui sont les candidats de la saison 2 sur RTL-TVI? Voici le casting complet (vidéo)

Les Traîtres sont de retour en Belgique pour une deuxième saison inédite. C’est une nouvelle fois Frédéric Etherlink qu’on retrouve à la présentation. « Dans ce jeu rythmé par les mensonges, les manipulations et les trahisons, les joueurs vont vivre une aventure qu’ils ne sont pas près d’oublier. Pendant une semaine, 14 personnalités vont participer à un jeu palpitant pour remporter jusqu’à 40 lingots d’argent, soit plus de 25.000€ », écrit RTL dans un communiqué.

Côté femmes, on retrouve Vanessa Matagne, l’animatrice météo de RTL ; Audrey Vander Perre, comportementaliste canin vue dans « Mon nouveau compagnon » ; Marie-Christine Maillard, chanteuse à qui on doit le tube « Cœur Grenadine » ; la boxeuse belge Thalya Culot ; Tyana P, chanteuse et finaliste de « The Voice » saison 6 et Shauna Dewit, star de TikTok.

Côté hommes, on note Javier Rodriguez de « Koh-Lanta » ; le joueur de tennis Christophe Rochus ; l’ancien candidat de la « Star Academy » Mario Barravecchia ; Malik & Manzul, les frères coachs sportifs ; David Rodriguez, le Belge le plus suivi sur TikTok ; Benjamin Maréchal, ancien présentateur de l’émission « On n’est pas des pigeons » sur la Une et aujourd’hui journaliste chez Sudinfo ; et Denis Ducarme, député fédéral MR à la Chambre et ancien ministre fédéral.

Le premier épisode des « Traîtres » est à découvrir le dimanche 22 janvier à 20h40 sur RTL-TVI.