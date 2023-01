Une mère de famille carolo avait des images pédopornographiques dans son GSM: 1 an de prison et une arrestation immédiate à l’audience

Au départ, c’est le compagnon de Valérie qui est visé par l’enquête. Mais après vérification de son matériel informatique et téléphonique, il a fait l’objet d’un non lieu: on n’a rien trouvé du tout. Dans le GSM de Valérie, en revanche, ce sont des dizaines de photos et de vidéos montrant des abus sur des enfants que l’on a découvert. « Je n’ai pas la moindre idée de ce qui a pu se passer. Ce n’est pas moi qui ai téléchargé ces images. Mais par ailleurs, je ne prête jamais mon téléphone à personne », a-t-elle expliqué aux policiers en 2020…

Deux ans plus tard, Valérie aurait mieux fait de se présenter au tribunal pour s’expliquer. Son absence lui coûte cher puisqu’elle a été condamnée à 1 an de prison et que le tribunal a ordonné son arrestation immédiate.