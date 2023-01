Plus d’une cinquantaine de personnes manifestent contre le projet de dancing le long de la N5 à Neuville

Une cinquantaine de personnes se sont réunies ce mardi matin devant l’administration communale de Philippeville. Toutes ont la même volonté : dire non au projet de méga dancing envisagé le long de la Nationale 5 à Neuville.

Un peu avant 10h, le bourgmestre André De Martin a invité tout le monde à venir s’exprimer devant les membres du Collège. Parmi les arguments contre ce projet, on retiendra les nuisances sonores, visuelles et la dangerosité du site et de ses alentours.