Les ménages mis sous pression selon la FGTB: l’indexation des salaires «est et reste essentielle» pour le syndicat

Cette crise déclenchée par l’invasion russe de l’Ukraine oblige en outre notre société à aborder l’énergie d’une manière différente et rend une transition juste encore plus urgente, souligne le syndicat socialiste.

Il n’en demeure pas moins aux yeux du syndicat socialiste que le pouvoir d’achat en Belgique ne s’est pas amélioré depuis la crise financière de 2008 et que la pression exercée sur les ménages est encore plus forte à cause de la crise énergétique. Raison pour laquelle l’indexation automatique des salaires «est et reste essentielle», estime la FGTB qui dénonce les attaques patronales contre ce mécanisme car celui-ci «nous protège partiellement de la perte de pouvoir d’achat.» Le syndicat plaide également dans ce contexte pour une révision de la loi de 1996 sur la norme salariale.