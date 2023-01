Philippe Albert pas favorable à l’arrivée de Thierry Henry à la tête des Diables rouges: «Je pense que c’est trop tôt» (vidéo)

Qui succédera à Roberto Martinez à la tête des Diables rouges ? Si les noms d’Andrea Pirlo ou d’Hervé Renard ont été cités ces dernières heures, Thierry Henry semble rester le principal favori. L’ancien T2 de Martinez a même reçu le soutien de plusieurs Diables, comme Romelu Lukaku, Loïs Openda ou encore Toby Alderweireld. Et cette prise de position publique ne plaît pas à Philippe Albert, qui s’est exprimé sur le plateau de la Tribune.

« Ce n’est pas une bonne chose. Dans quelques mois, si certains de ces joueurs ne sont plus en forme, l’entraîneur qui a été plébiscité par ces joueurs-là n’aura pas la même objectivité qu’un autre. En interne, ça ne me dérange pas mais en public, c’est une première », a expliqué Albert, qui estime qu’il est encore tôt pour faire de Thierry Henry le nouveau sélectionneur national.

« Je pense que c’est trop tôt. Au niveau international, il n’a pas cette expérience. Et au niveau club non plus d’ailleurs. Mon respect pour lui est énorme car c’était un attaquant de classe mondiale, mais je pense qu’il peut apporter beaucoup plus en temps qu’adjoint », a justifié Philippe Albert.

Des propos toutefois contrebalancés par Marc Wilmots, l’ancien sélectionneur des Diables, qui verrait lui d’un bon œil l’arrivée de Thierry Henry : « Il connaît le groupe, les joueurs l’aiment bien et cela peut partir très bien. Quand j’ai commencé, je n’avais pas d’expérience non plus. »