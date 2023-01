Le Sporting de Charleroi et le jeune supporter exclu pour 5 matches ont finalement trouvé un accord, en dehors du tribunal

Ils sont 141 à avoir reçu le même courrier. Mais ce jeune supporter était l’un des seuls à contester la décision du club devant la justice. Lors de l’audience des référés, il assurait ne pas être membre des Storm Ultras et ne même pas avoir assisté au match litigieux. « Si son nom est “sorti du chapeau”, c’est uniquement parce qu’il lui est arrivé, à l’occasion d’un déplacement, d’être dans le car affrété par les Storm Ultras », avait notamment plaidé son avocat, Me Alexandre Gillain…

Du côté du club, on mettait clairement ces assertions en doute. Le tribunal avait dès lors reporté la cause, en vue d’obtenir la preuve de la présence ou non du jeune étudiant en T4 le soir du fameux match chahuté et stoppé.