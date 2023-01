Tennis: la Stavelotaine Ysaline Bonaventure décroche son sixième succès en 2023 et avance au deuxième tour à Hobart

Bénéficiaire d’un ’special exempt’ à la suite de son accession en demi-finale à Auckland samedi dernier, la Stavelotaine de 28 ans s’est imposée 6-7 (2/7), 6-2, 6-2 face à la Slovène Tamara Zidansek (WTA 88).

« Ce fut un match un peu compliqué », a-t-elle confié après sa qualification. « Je ne vais pas mentir, je suis un peu fatiguée. Le voyage a été long pour venir d’Auckland. Je ne me suis donc pas hyper bien sentie sur le terrain. Malgré tout, j’ai hérité d’une balle de premier set, et je finis par le perdre. Mais je suis tout de même arrivée à m’en sortir mentalement, à me rappeler que mon niveau de jeu ne s’était pas envolé parce que j’avais pris l’avion », a-t-elle souri. « Je suis dès lors très contente d’avoir pu gagner ce match. »

Il s’agit déjà du sixième match remporté par Ysaline Bonaventure depuis le 1er janvier. Elle affrontera au deuxième tour l’Américaine Lauren Davis (WTA 84), tombeuse 6-2, 6-2 de sa compatriote Sloane Stephens (WTA 36), tête de série N.4.

« J’ai beaucoup travaillé mon service et mon coup droit durant la préparation hivernale, car il y a une belle marge de progression », a-t-elle poursuivi. « Et je suis très contente d’enchaîner les matches en ce début de saison. J’espère dès lors que je vais pouvoir garder cette forme au fil des mois. Davis, je l’ai déjà rencontrée à Charleston il y a quelques années, mais c’était sur terre battue (défaite 6-4, 0-6, 6-2, NDLR). Elle a battu Stephens facilement et joue donc très bien. Je vais devoir m’accrocher et j’espère que j’arriverai à maintenir mon niveau. »

Ysaline Bonaventure est arrivée en Australie après avoir atteint les demi-finales d’un tournoi WTA pour la première fois de sa carrière la semaine passée.