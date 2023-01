Le jour de l’an, Alain trouve une enveloppe avec une carte de voeux manuscrite et 350 euros en liquide au distributeur de sa banque: «Je veux la voir, c’est sûr qu’on va se rencontrer, je veux la connaître»

« Je me dis que les gens ne sont pas respectueux. Qu’ils pourraient au moins jeter à la poubelle leurs papiers », raconte-t-il au journal. L’enveloppe est ouverte, et le regard de l’homme est attiré par un petit liseré coloré qui sort de l’enveloppe : il s’agit en fait d’une carte de vœux manuscrite. « Curieux de nature », Alain décide d’y jeter un coup d’œil… et découvre plusieurs centaines d’euros, 350 pour être exact.

Alain espère rencontrer Pauline

Sans attendre, il téléphone à la jeune femmer pour lui partager la bonne nouvelle. « Elle pleurait, elle m’a raconté comment elle était abattue », raconte Alain à France 3. « Pour elle, il était perdu cet argent, elle pensait l’avoir égaré dans la rue ».

Son appel, qui a été relayé partout en France, a ému de nombreux Français, rapportent encore nos confrères de France 3. « Les appels de remerciements, ça n’arrête pas. J’en ai reçu des centaines », témoigne encore Alain. « De Lille, de Dijon, de Montpellier, de partout on m’appelle, on me dit : vous êtes formidable, des gens comme vous dans la vie ça n’existe plus, vous méritez que des bonnes choses, on est fiers de vous… », raconte-t-il.