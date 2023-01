Roberto Martinez sélectionneur du Portugal: sa nomination fait à peine la Une de la presse locale (photos)

Roberto Martinez a été nommé sélectionneur du Portugal ce lundi. Sa nomination n’était pas particulièrement souhaitée par les fans portugais, qui étaient 75 % à estimer que le Catalan n’était pas un bon choix selon un sondage réalisé par le quotidien sportif A Bola. Et au lendemain de sa présentation, l’enthousiasme n’est pas bien plus grand dans la presse locale, qui préfère se concentrer sur les clubs du pays et les rumeurs de transferts concernant ses joueurs.

À Bola n’a dédié qu’un petit encart dans sa Une à l’arrivée de Martinez à la tête de la sélection, mettant en évidence cette citation : « Cristiano mérite mon respect ».

Même constat du côté de Record, où c’est l’Argentin du Benfica Enzo Fernandez qui occupe une grande partie de la Une.

Martinez fait par contre le gros titre de O Jogo, toujours en insistant sur sa position concernant Ronaldo.

Mais à part cela, en creusant un peu sur les sites de ces différents médias, pas de véritables analyses ou commentaires au sujet du tacticien espagnol. Les journalistes se contentent de relayer les propos de la conférence de presse de présentation et semblent attendre les premières actions de Martinez en tant que sélectionneur pour se forger un véritable avis.