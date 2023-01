Quel budget pour le nouveau sélectionneur des Diables rouges? «L’Union belge a les moyens pour attirer un très bon candidat», avance Pierre Locht

Les candidatures pour le poste de sélectionneur des Diables rouges sont clôturées depuis ce mardi. L’Union belge va désormais passer en revue les CV reçus, parmi lesquels se trouveraient ceux d’Hervé Renard et d’Andrea Pirlo notamment. Thierry Henry est également une piste envisagée. Pierre Locht, CEO du Standard et membre du conseil d’administration de la fédération, fait partie de cette Task Force qui sera amenée à décider du successeur de Roberto Martinez. Il a évoqué ce matin sur le plateau de LN24 le processus de sélection.

Lire aussi Philippe Albert pas favorable à l’arrivée de Thierry Henry à la tête des Diables rouges: «Je pense que c’est trop tôt» (vidéo)

de videos

« On aura un processus assez classique », a expliqué Locht. « On va réduire le nombre de candidats, les rencontrer, les écouter et voir le candidat le plus pertinent, puis se mettre d’accord sur le plan contractuel. » S’il ne s’exprime pas sur les candidats potentiels, ne sachant pas encore qui sont-ils véritablement, il a par contre abordé la question du budget. « Les chiffres restent confidentiels, mais cela dépendra du profil, mais il y a les moyens nécessaires pour attirer un très bon candidat », souligne Locht.