50 à 100 témoignages accablent un homme accusé d’agression sexuelle à Ixelles

À Ixelles, un homme, surnommé « Pedro » a forcé plus de 50 femmes, la plupart du temps alcoolisées à l’embrasser, selon La Dernière Heure. Une administratrice du compte Instagram « Collages féministes Bruxelles » raconte au média wallon : « On a reçu un témoignage d’une fille qui parlait d’une situation arrivée à ses deux potes ». Depuis, le nombre de témoignages a augmenté et est estimé entre 50 et 100.