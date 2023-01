Il frappe sa compagne à La Louvière: «J’avais trop bu, on s’est disputés, je regrette», dit Emilio

En septembre 2020, Emilio entretenait un certain nombre de mauvaises habitudes: alcool, cocaïne, cannabis… Il était du genre plutôt jaloux aussi. Le soir du 19 septembre, la dispute a éclaté, au retour d’une sortie, lorsqu’il s’est aperçu que sa compagne avait effacé des conversations de son GSM: « Elle a levé la main sur moi et elle m’a frappé, j’ai riposté et je lui ai mis deux grosses gifles ». La victime évoque, elle, une scène bien plus sérieuse, avec tentative d’étranglement à mains nues puis d’étouffement à l’aide d’un coussin. Ils ont malgré tout poursuivi la vie commune durant quelques mois encore.

Des regrets

Devant le tribunal, le jeune homme est en aveux: « Je regrette. Il m’arrive de me réveiller la nuit de voir son visage devant moi. C’était une scène inacceptable, qui n’aurait jamais dû avoir lieu », dit-il. Aujourd’hui, il travaille sur ses addictions et se tient à carreau. Pour son conseil, Me Notebaert, il faut lui accorder ce crédit: « Il a complètement cessé de consommer de la cocaïne, il boit de manière très raisonnable et diminue sa consommation de cannabis. Il ne faut pas le réduire à cette scène et à cette explosion de violence de ce soir-là. Il ne s’agit pas d’un homme qui a l’habitude de frapper ses compagnes ». Elle a donc plaidé pour lui une suspension probatoire du prononcé, une mesure de faveur qui l’obligerait à prouver ses efforts tout en protégeant son casier judiciaire, à l’heure où il est en recherche d’emploi.