La Sambrienne construira 64 logements de haute qualité Charleroi grâce à un subside de 12 millions d’euros

Afin de répondre aux enjeux environnementaux, ces logements seront 20 % plus performants que la norme énergétique actuelle et devront réduire au maximum leur impact sur l’environnement. Un budget de 115,7 millions d’euros prévoyait la construction de 800 nouveaux logements publics respectant ces objectifs.

Il y a un an, le Gouvernement Wallon lançait à destination des sociétés de logements de service public (SLSP) un appel à projet pour la création de logements à haute valeur environnementale.

Sur ce budget, un peu de plus de 12 millions viennent d’être accordés à La Sambrienne. La SLSP de Charleroi et Gerpinnes pourra ainsi construire 64 logements à Mont-sur-Marchienne.

« Ce sont deux projets importants, qui nous permettront d’étoffer l’éco-quartier des Closières », explique-t-on à La Sambrienne. La tutelle a reconnu ici « des objectifs ambitieux » et « la priorité que La Sambrienne accorde à la concrétisation du droit fondamental de disposer d’un logement décent, dans un processus de développement durable. »

« Ces 64 logements seront un atout supplémentaire pour le quartier et notre société. Nous resterons pro-actifs tant dans leur élaboration que dans la recherche de tout subventionnement nous permettant d’augmenter l’offre de logements publics sur notre territoire. » La Sambrienne avait d’ailleurs candidaté pour 238 logements dans l’appel à projets concerné et estime à plus de 2.500 unités son potentiel de création de logements, en attente de financement.