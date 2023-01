Plus de 2.000 lits occupés en un mois dans les abris d’Ixelles et du stade Roi Baudouin

La Croix-Rouge de Belgique avait ouvert d’urgence 130 places d’accueil de nuit à Bruxelles pendant la vague de froid de mi-décembre: 50 dans un gymnase à Ixelles et 80 au stade Roi Baudouin.

La Croix-Rouge de Belgique a offert plus de 2.000 nuitées en un mois à Ixelles et au stade Roi Baudouin, pendant l’ouverture de places d’accueil de nuit dans le cadre de l’hébergement hivernal d’urgence, indique l’organisation mardi.

L’hébergement au stade Roi Baudouin a été prolongé jusqu’au 10 janvier et a enregistré 1.610 nuitées, pour une moyenne de 57 personnes par nuit. La formule y était davantage adaptée avec un accueil 24h/24 et la possibilité pour les sans-abri d’y rester une semaine.

Le taux d’occupation des deux dispositifs a atteint 82% en moyenne.

Le centre d’hébergement et d’orientation Lemonnier, destiné prioritairement aux familles sans-abri, reste par ailleurs ouvert jusqu’au 31 mars. Il abrite actuellement 94 personnes, 45 adultes et 49 enfants. L’objectif est d’offrir un hébergement d’urgence tout en accompagnant les personnes socialement pour les amener à quitter la rue et les orienter vers des solutions pérennes, explique la Croix-Rouge.