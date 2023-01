Procès des attentats à Bruxelles: «Le nom de Maelbeek me donne encore des frissons», témoigne une policière

«La scène la plus difficile pour moi, que je ne pourrais jamais oublier, est cette femme que j’ai vue à droite quand je suis descendue» sur le quai, «qui était couchée, brûlée, couverte de suie, dont je ne pouvais pas distinguer la tête de son corps», a raconté, très émue, l’inspectrice de police. «Je n’ai pas pu l’aider. Elle est morte et elle est morte toute seule. Cette image me reste.»

La témoin se souvient, qu’après avoir effectué une première fouille de la station de métro, à la recherche d’éventuels engins explosifs, elle remonte en surface avec deux collègues. «Dans les escaliers, on se parle et on se rend compte du danger qu’on vit, des risques qu’on prend. On se dit des paroles pour notre famille. Si jamais il nous arrive quelque chose, tu leur diras pourquoi ?», a relaté la policière, très émue.