Krista Allen («Amour, gloire et beauté»): «J’ai été virée après deux jours!»

« Je ne la connaissais pas très bien, j’ai fait des recherches pour savoir qui elle était », nous avoue l’actrice de 51 ans, qui n’a malheureusement pas bénéficié des conseils de celle qui l’a précédée sous les traits de la grande rivale de Brooke Logan, jouée par Katherine Kelly Lang. « Avec Hunter, on s’est rencontrées une fois. Mon fils Jake (qu’elle a eu avec son premier époux, le producteur de cinéma Justin Moritt) devait avoir 2 ans, et il en a 25 aujourd’hui. Autant vous dire que ça remonte à loin ! Reprendre son rôle, c’était une belle opportunité pour moi, même si ce n’est pas facile tous les jours. Jouer dans une quotidienne, c’est faire tourner une grosse machine. »

Après quelques années d’absence, la revoilà dans « Amour, gloire et beauté » (« Top Models », sur RTLplay). D’abord campé par Hunter Tylo, le Dr Taylor Hayes a désormais le visage de Krista Allen. Un « recast » qui survient alors que la production du soap n’arrivait plus à justifier l’absence de ce personnage emblématique, parti à l’étranger pour faire de l’humanitaire, tandis que ses enfants vivaient des événements importants (mariage, naissance, problème de santé…). Sa première interprète n’ayant pas souhaité revenir, c’est donc la star des téléfilms érotiques « Emmanuelle » qui a hérité du rôle.

Une machine qu’elle avait déjà tenté de rejoindre au début du feuilleton, dans les années 1990. Elle jouait alors Shelley, une serveuse du Bikini Bar. « C’était mon tout premier rôle, et j’ai été virée après deux jours », se souvient Krista, amusée. « J’aurais dû rester plus longtemps, mais j’étais trop mauvaise ! Je regardais tout le temps les caméras, c’était pathétique. »

Lire aussi «Alert: Missing Persons Unit»: que vaut cette nouvelle série co-créée par Jamie Foxx, avec en vedette Scott Caan («Hawaii Five-0»)?

Aujourd’hui, celle qui a été deux ans en couple avec George Clooney avant de fréquenter Nathan Fillion a surtout appris à se faire confiance. « Mes deux premiers mois de tournage ont été très compliqués, parce que je réfléchissais trop. Je voulais toujours comprendre pourquoi telle chose se passait de telle manière, et faire en sorte que mes scènes soient irréprochables. Je pensais continuellement dans tous les sens, j’étais très stressée et ça parasitait mon travail. Thorsten Kaye (Ridge depuis 2013, sur notre photo) m’a alors dit de ne pas prendre tout ça trop au sérieux, que ce qu’on faisait n’était pas si important. Ça m’a permis d’apporter un peu plus de légèreté à Taylor. Quand je vois certaines choses qui arrivent, maintenant, je ris aux éclats ! » Et d’expliquer pourquoi : « On explore les plus bas instincts de l’homme, personne n’évolue, tout le monde est un tel foutoir… mais c’est ce qui rend la série si distrayante, pas vrai ? Certains pensent que nos personnages sont merveilleux, mais en vérité, ils sont tous terribles, à leur manière. »