Le coin du tacticien | Pascal Croughs: «Le footballeur est devenu un athlète»

Cette semaine, notre interlocuteur nous parle de la préparation physique, un aspect qui a pris de plus en plus d’ampleur dans la gestion d’une équipe de foot au fil des années. « La préparation physique, dans le foot, a toute une histoire. C’est fin des années 80 – début des années 90 qu’on a commencé à travailler avec des personnes spécifiques. Auparavant, le coach prenait tout en charge. Parmi les précurseurs, on retrouve le regretté Guy Namurois et Roger Lespagnard, deux personnes qui viennent de l’athlétisme. Ils ont d’ailleurs amené des méthodes de l’athlétisme : travail avec des pneus, des cordes, des plinthes, etc. Et ce, afin de développer différents critères comme l’explosivité ou la détente », explique Pascal Croughs, qui poursuit :

« La préparation physique, ce n’est pas toujours ce que le footballeur préfère et les joueurs n’ont d’ailleurs pas toujours compris pourquoi on le faisait, mais quand ils ont compris qu’ils allaient gagner en puissance, en vitesse pure, etc., c’est mieux passé. Le joueur a compris que ça devenait un élément clé. Et depuis la fin des années 90, on peut dire que le footballeur est devenu un athlète. Même des joueurs moyens à la base peuvent connaître un développement athlétique très important leur permettant de faire la différence en match. »

L’arrivée des datas

L’accent mis sur la préparation physique a aussi permis de réduire le nombre de blessures et des méthodes plus modernes sont venues s’ajouter au panel des possibilités au fil du temps. « Les machines et les tapis comme dans les centres de fitness, notamment. Et puis, dès le début des années 2010, il y a eu l’arrivée des datas (statistiques telles le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de courses à haute intensité, etc.) et des tests. Aujourd’hui, tout le monde y a accès, avec toute une série d’outils, comme les GPS. Pour un coach, les datas sont des données extraordinaires dont il ne disposait pas auparavant. Alors, c’est sûr qu’il y a toujours un fossé entre foot amateur et foot pro, mais il y a tout de même des tests physiques faciles à mettre en place. Des données peuvent aussi être instaurées, même au plus bas échelon, pour ne pas commettre d’erreur et ne pas mettre les joueurs dans le rouge inutilement. Le coach a ainsi des bases plus scientifiques », reprend Pascal Croughs, qui conseille des séances physiques spécifiques dès l’arrivée dans le foot à 11. « Idéalement, c’est un travail à faire avec des statistiques individuelles, mais ce n’est pas toujours évident. Je constate en tout cas que les joueurs sont plus fit qu’avant et se soignent plus. La grande révolution, c’est d’avoir compris l’intérêt de la préparation physique, même si elle prend parfois même trop de place. Le foot ne doit pas devenir une usine à athlètes, il doit garder son côté créatif et instinctif. Et un groupe de joueurs, ce n’est pas que des datas. »