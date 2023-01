«Ceux qui veulent ma mort»: une série B d’un autre temps...

Resté inédit en Belgique, « Ceux qui veulent ma mort » est le genre de film d’action qui aurait eu sa place dans les années 90, dans la foulée d’un « Cliffhanger », avec Sylvester Stallone. Sauf qu’on n’aurait sans doute pas, à cette époque de gros bras, confié le rôle principal à une femme. Manque de bol, il est sorti en 2021, et ne doit pas son échec au covid.

Angelina Jolie joue une femme pompier parachutiste dans les forêts immenses du Montana, où elle doit protéger un enfant contre des tueurs. Si Angie apporte de l’émotion à son personnage, que certaines scènes sont plutôt bien fignolées et les décors, jolis, on a du mal à croire en regardant cette série B qu’elle a été écrite et réalisée par Taylor Sheridan, le créateur de la série « Yellowstone » et de ses spin-off, qui cartonnent méritoirement.