«The Last of Us»: une série-événement pour un jeu vidéo culte

Ce lundi soir, Be1 lance la série dérivée du jeu vidéo « The Last of Us ».

Dès son lancement en 2013, le jeu vidéo « The Last of Us » (« Le dernier d’entre nous ») a fait l’événement, et il n’est pas étonnant que, dix ans après, il soit devenu une série. Celle-ci démarre ce 15 janvier sur HBO et HBO Max aux États-Unis et dès le lendemain, chez nous, sur Be tv. Son action se passe en 2033 aux États-Unis, après qu’une épidémie a décimé la quasi-totalité de la population terrestre.

Parmi les survivants, Joel Miller, joué par Pedro Pascal, est un père célibataire qui se voit obligé de remplir la plus périlleuse des missions. En effet, il doit faire sortir clandestinement d’une zone de quarantaine une adolescente de 14 ans, Ellie, qui est immunisée contre l’infection qui a détruit toute civilisation et pourrait permettre la création d’un vaccin. Elle est incarnée par Bella Ramsey, qui avait été révélée par le rôle de Lyanna dans « Game of Thrones ».