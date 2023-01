Recycler le sapin de Noël en l’offrant aux chèvres à Callenelle

Quelques précautions, toutefois, avant de donner votre sapin : assurez-vous que plus aucune décoration n’y est accrochée. Il faut aussi qu’il soit naturel et pas décoré par des bombes, paillettes ou autre neige artificielle.

À la Chèvrerie du Marais, à Callenelle (entité de Péruwelz), rien ne se perd et tout est recyclé. L’élevage qui fabrique du fromage et des produits de beauté proposent, de ce fait, à ceux qui veulent se débarrasser de leur sapin de Noël, de les déposer devant leur prairie. Ils se chargeront alors de les distribuer à leurs chèvres. Celles-ci se régaleront des aiguilles et petites branches et le reste finira en broyat dispersé sur l’exploitation.

À noter que la chèvrerie, qui vit au rythme de ses petites protégées, est fermée pour l'instant (le magasin du moins) : parce que les chèvres attendent leurs prochains petits et ne produisent pas du tout de lait. La réouverture se fera en fonction du bon vouloir et surtout du bien-être des biquettes. « Une fois que les mises bas auront commencé (et on en attend une petite vingtaine) les animaux passeront un peu de temps ensemble avant que nous ne prenions le relais avec les biberons et la traite et la production pourront alors reprendre », annonce la famille d'éleveurs.