Quinn Redeker, connu pour ses rôles dans «Les feux de l’amour» et «Des jours et des vies», est décédé

Le monde de la télévision est en deuil. L’acteur américain Quinn Redeker, connu pour ses rôles dans les séries « Les feux de l’amour » entre 1979 et 2004 et « Des jours et des vies » entre 1979 et 1987, est décédé à l’âge de 86 ans, le 20 décembre dernier.

L’annonce de sa mort vient seulement d’être faite par sa famille, comme l’explique Deadline, précisant que Quinn Redeker est décédé de causes naturelles.