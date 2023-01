Le report de travaux de maintenance du métro à Etterbeek coûte plus de 400.000 euros

«La décision d’interdire ces travaux a eu de graves conséquences financières et organisationnelles pour la Stib. Elle a non seulement nui au service offert aux usagers, mais est aussi de nature à compromettre le développement de la mobilité et des transports publics à Bruxelles... La Stib, qui est dans l’absolue nécessité de réaliser ces travaux, va devoir les reprogrammer ultérieurement», a indiqué la ministre Van den Brandt.

Outre le personnel qui avait été mobilisé pour la réalisation de ces travaux, cette interdiction a eu un impact sur le personnel de conduite de la Stib, les préparatifs de travaux se sont avérés inutiles, tout comme la location du matériel et des véhicules spécifiques, etc. De plus, la Stib va devoir payer des dommages contractuels à son entrepreneur et doit assumer des coûts relatifs à la location de matériel de chantier, des coûts encore inconnus à ce jour, et qui doivent s’ajouter à cette facture déjà bien salée. Les coûts totaux sont estimés à plus de 400.000 euros, a-t-elle ajouté.