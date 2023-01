Van Crombrugge poussé vers la sortie à Anderlecht: cinq autres joueurs sont visés, les Mauves veulent économiser au moins 7,5 millions d’euros sur leur masse salariale

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis dimanche, le cas Hendrik Van Crombrugge fait beaucoup parler du côté d’Anderlecht. Comme l’a indiqué le principal intéressé face à la presse alors qu’il n’avait nullement été prié de le faire par son club, Anderlecht ne compte plus sur lui et espère lui trouver une solution dans les semaines à venir. Le but de la manœuvre est double : ne pas risquer de perdre un jeune talent nettement plus « bankable » comme Verbruggen tout en se libérant du gros contrat de son capitaine qui court jusqu’en juin 2025. Si ce cas marque les esprits, HVC est loin d’être le seul à vivre cette situation particulièrement inconfortable.

Les dirigeants rêveraient d’économiser, dès janvier ou au plus tard en juin, au moins 7,5 millions sur la masse salariale, passée lors du dernier exercice de 49,8 à 57 millions. Et qui reste, encore aujourd’hui bien au-dessus des prévisions, ce qui avait d’ailleurs rendu Marc Coucke – déjà très déçu des transferts estivaux – furieux lors d’un conseil d’administration ayant eu lieu juste avant le choc contre Bruges en octobre dernier.