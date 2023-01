Bilal El Khannouss futur transfert sortant le plus cher de l’histoire du football belge? Manchester City et Naples seraient intéressés par le joueur de Genk!

Bilal El Khannouss suscite déjà beaucoup d’intérêt sur le marché des transferts ! Le jeune milieu de terrain de 18 ans, leader du championnat de Belgique avec Genk et demi-finaliste de la Coupe du monde avec le Maroc, serait dans le viseur de Manchester City et Naples, selon les informations d’Het Laatste Nieuws.

Et même si Genk n’a pas encore reçu d’offre concrète le concernant, et qu’un transfert serait plus probable l’été prochain que cet hiver, El Khannouss pourrait bien devenir le transfert sortant le plus cher de l’histoire du football belge, dépassant les 32 millions dépensés par l’AC Milan pour Charles De Ketelaere.