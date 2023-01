Des sanctions clémentes pour les inculpés dans le dossier Terra Terra, qui concerne notamment un magasin à Namur

La cour d’appel de Liège a prononcé ce mardi matin son arrêt dans le dossier Terra Terra, une société dont le gérant et les employés étaient suspectés d’avoir participé à une organisation criminelle qui avait favorisé la cannabiculture. Seuls des faits de blanchiment ont été retenus contre les prévenus, à qui la cour a infligé des sanctions clémentes.

L’entreprise horticole, ses gérants et ses employés étaient suspectés de former une organisation criminelle favorisant la culture du cannabis à travers ses cinq commerces de Namur, Genval, Marcinelle, Jette et Bruxelles. Elle vendait du matériel spécialisé dans les cultures intérieures, pouvant aussi servir à la culture du cannabis. Elle était suspectée par le parquet fédéral d’avoir donné des conseils en matière de cannabiculture.