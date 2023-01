Détention d’Olivier Vandecasteele en Iran: le Belge a été condamné à 28 ans de prison et 74 coups de fouet

Selon l’agence de presse Reuters, le Belge, emprisonné depuis le 24 février dernier en Iran, a été condamné à 28 ans de prison et 74 coups de fouet. L’humanitaire était accusé officiellement d’espionnage par l’Etat iranien. Il travaillé plus de six ans en Iran pour des ONG internationales. Sa condamnation n’avait pas encore été rendue publique.

La ministre des Affaires étrangères Hadja Labib avait appris la raison de sa détention mercredi dernier : «Pour la Belgique, M. Vandecasteele est innocent et doit être libéré. D’ici là, nous demandons une amélioration de ses conditions de détention». «Au cours de nombreux contacts diplomatiques et politiques, et ce jusqu’au plus haut niveau ces derniers mois, nous avons exigé sa libération et une amélioration immédiate de ses conditions de détention».