Brugelette va accueillir le Wapi Kids Festival le dimanche 22 janvier

En famille, plongez dans l'univers enchanteur du concert de Yasuni. Un spectacle immersif qui emporte petits et grands, dès l’âge de six ans. Au rythme des tambours et émerveillés par le théâtre d'ombre, vous découvrirez des récits et des chansons sur la nature et les animaux du bout du monde...

Proposé dans le cadre du Wapi Kids Festival, le spectacle est précédé d’un goûter et d’une animation musicale proposée par les Jeunesses Musicales. Rendez-vous ce dimanche 22 janvier dès 15h30, au Centre Sainte-Gertrude de Brugelette. L’entrée est fixée à 6€ par personne.