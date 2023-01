«Les Enfoirés»: une Belge et une candidate emblématique de la «Star Academy» rejoignent la troupe

On retrouve évidemment les visages phares du show comme Vitaa, Mimie Mathy, Zazie, Jenifer, Michèle Laroque ou encore Amel Bent. C’est d’ailleurs cette dernière qui a dévoilé une photo des coulisses, sur laquelle on peut découvrir les noms des femmes présentes pour les concerts.

Et dans cette liste, on peut apercevoir Mentissa. La Belge révélée dans l’équipe de Vianney dans « The Voice » en France fait un carton avec son tube « Et bam ». C’est la première fois que la jeune femme se prête à l’exercice.