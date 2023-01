Après les Delhaize de Liège, il vole des boissons dans un Delhaize de Herstal

Ce lundi après-midi peu avant 16h, un jeune homme de 25 ans s’est rendu en bus au Delhaize de Herstal rue Basse Campagne. Il s’est rendu dans son rayon de prédilection et a emporté une bouteille de vodka et quelques bières Desperados. Il s’est ensuite rendu dans l’espace « SelfSCAN » du magasin et a fait semblant de scanner les boissons. Son manège a été repéré par un garde de sécurité qui a prévenu la police. Le jeune homme a été interpellé et déféré au parquet de Liège ce mardi matin pour vol à l’étalage.

Il a expliqué qu’il avait déjà rencontré d’autres problèmes dans d’autres Delhaize de la ville de Liège et c’est la raison pour laquelle il s’était rendu en bus dans un Delhaize de Herstal ! Le magistrat n’a pas encore décidé de son sort.