Aurel Zola, coach dans «The Dancer»: «Beyoncé, c’est une machine de guerre»

Il est l’un des trois coachs du concours de la RTBF. Et il a dansé avec quelques-unes des plus grandes stars du showbiz.

C’est vrai. J’ai grandi à Anderlecht. J’ai commencé la danse à 17 ans, car des potes dansaient en bas des buildings et dans les garages. C’est là que je suis tombé amoureux du hip-hop et du breakdance.

Non. J’ai directement accepté car c’est une grande première qu’une émission soit dédiée à la danse. Je voulais en faire partie. Et c’est dans mon pays. Je suis bruxellois. C’était important de pouvoir juger des talents. Quand j’ai commencé la danse, j’aurais aimé avoir l’opportunité de participer à une émission comme celle-ci.

Vous avez votre propre compagnie de danse, The Revolutionary…

Oui, depuis sept ans. J’ai donc déjà l’habitude d’encadrer des danseurs et de leur transmettre mon art et mon parcours.

Quel genre de coach êtes-vous ?

Je suis à la fois bienveillant et exigeant. Mais je suis avant tout très humain. Chaque participant a son histoire. Le plus beau dans la danse, c’est lorsque le danseur arrive à exprimer et raconter à travers ses mouvements qui il est et quelle est son histoire. L’émotion, c’est le plus important, avec la technique, bien sûr.

La danse implique des sacrifices ?

Oui. Si on veut se spécialiser dans cet art, il n’y a pas d’autre moyen d’y arriver qu’en faisant des sacrifices. Il faut s’entraîner et se donner corps et âme comme je l’ai fait pour atteindre un haut niveau et avoir une carrière.

Vous avez une compagnie de hip-hop, mais êtes séduit par d’autres styles ?

Bien sûr. En tant qu’artiste, j’aime la danse en général. Je m’intéresse aussi bien au contemporain qu’au jazz, à l’afro, même si je ne suis pas spécialiste de ces disciplines… Dans ces cas-là, je juge plutôt l’émotion, l’individu et son histoire.

Vous avez dansé pour Beyoncé, Ariana Grande, Rihanna. Comment un petit gars de Bruxelles finit-il aux côtés des plus grandes stars ?

J’ai été repéré par une agence en Allemagne pour un casting afin d’accompagner Beyoncé sur les MTV Awards à Berlin. J’ai rencontré sur place l’agent qui s’occupait des danseurs, et c’est ainsi que je suis rentré dans le milieu. De fil en aiguille, j’ai pu danser avec tous ces artistes.