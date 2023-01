«90’ Enquêtes»: se faire gonfler les fesses, une technique loin d’être sans danger

Popularisé par les influenceurs et promu sans aucun contrôle sur les réseaux sociaux, l’acide hyaluronique séduit des milliers d’accros, de plus en plus jeunes, avec toutes les dérives que l’on peut imaginer. Injecté à haute dose, notamment dans les fesses, il peut entraîner des effets très indésirables. Elles sont des dizaines à en subir les conséquences dramatiques, y compris des starlettes de la télé-réalité comme Luna Skye, qui a failli mourir après ses injections et a passé trois mois à l’hôpital.