«Secrets d’histoire»: qui était l’homme au masque de fer? Stéphane Bern nous emmène sur les traces du prisonnier le plus mystérieux de tous les temps dans ce « Secrets d’histoire » inédit, qui aborde un vrai mythe ayant inspiré la littérature et le cinéma. France TV

Par Martin Rousseau

C’est sur l’île Sainte-Marguerite, la plus grande des îles de Lérins, juste en face de la baie de Cannes, que Stéphane Bern nous donne rendez-vous pour élucider l’un des plus grands mystères de l’histoire. À la fin du XVIIe siècle, un prisonnier au visage caché par un masque de fer aurait été aperçu pour la première fois sur cette fameuse île du sud de la France. Depuis, cette étrange apparition ne cesse d’alimenter les rumeurs les plus folles. L’identité de ce détenu aurait fait l’objet d’une cinquantaine d’hypothèses. Était-il le frère jumeau clandestin de Louis XIV ? Un amant de la reine Marie-Thérèse ? Molière ? D’Artagnan ? Quelle faute grave ou quel crime a-t-il commis pour mériter pareil châtiment ? Qui a décidé d’isoler cet homme pendant plus de trente ans et de lui faire porter ce masque ? Comment a-t-il survécu toutes ces années ? Au fil des siècles, ces questions ont inspiré de nombreux ouvrages, qui ont transformé cet improbable fait divers en incroyable légende. À chaque auteur son interprétation et ses spéculations. Voltaire fut l’un des premiers à avancer la thèse selon laquelle l’homme au masque de fer serait un frère de Louis XIV. Une supposition qui, quelques années plus tard, servait de base à Victor Hugo pour sa pièce inachevée « Les Jumeaux » (1839), puis à Marcel Pagnol pour son essai « Le Secret du Masque de fer » (1965). Mais l’un des plus célèbres romans tirés de cette énigme demeure celui d’Alexandre Dumas, « Le vicomte de Bragelonne » (1847-1850), constituant le dernier volet de la trilogie des « Mousquetaires ».

Interprétation romanesque Avec son interprétation très romanesque du mythe, Dumas n’aura fait que troubler la frontière entre fiction et réalité… un peu à l’image des nombreuses adaptations cinématographiques dont il fit l’objet, comme « Le Masque de fer » (1962), avec Jean Marais, « The Man in the Iron Mask » (1977), avec Richard Chamberlain, ou « L’Homme au masque de fer » (1998), avec Leonardo DiCaprio, John Malkovich, Jeremy Irons et Gérard Depardieu.

Une enquête hors du commun Si ces œuvres ont brouillé les pistes de plusieurs détectives en herbe, elles ont aussi permis à la légende de perdurer. Aujourd’hui encore, le mystère de l’homme au masque de fer fascine autant qu’il suscite le débat. La preuve avec cet épisode inédit de « Secrets d’histoire », annoncé comme une véritable enquête policière.