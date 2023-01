Les chèques-repas augmentés d’un euro pour le personnel du CPAS et de la Commune d’Anderlues: «Nous l’avons proposé vu la crise actuelle», détaille la bourgmestre Virginie Gonzalez

Du côté de l’opposition AJC, on se montre plus perplexe. « Il s’agit d’une avancée, certes, mais elle est dérisoire quand on voit tout le boulot encore à effectuer. Nous aurions souhaité aller beaucoup plus loin, avec la mise en place d’un nouveau cadre administratif, afin d’avoir des services complets et opérationnels. Malheureusement, la bourgmestre Virginie Gonzalez nous a exclus des négociations et a freiné nos propositions. »