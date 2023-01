«Edge of Tomorrow: aujourd’hui à jamais»: la suite reportée à… jamais?

La réalisation de Doug Liman a aussi été applaudie, Tom Cruise et Emily Blunt ont adoré jouer ensemble. Forcément, l’idée d’un deuxième volet a germé. Sauf que le film n’a rapporté que 100 millions de dollars de recettes aux USA et ne doit avoir été bénéficiaire qu’à son exploitation dans le reste du monde.

Sorti en 2014, « Edge of Tomorrow » est le genre de film qui a ravi tout le monde, sauf le studio qui l’a produit, en l’occurrence Warner Bros. La critique et les spectateurs ont été bluffés par l’intelligence de ce scénario de science-fiction jouant avec la notion de temps.

Chez Warner, l’idée d’une suite en salle, sur laquelle Doug Liman a travaillé plusieurs années, semble avoir fait long feu. D’autant qu’en février 2022, on apprenait que l’histoire pourrait être déclinée en série. Sauf que là, un procès opposant Warner et la société de production Village Roadshow, codétenteurs des droits, risque bien d’avoir enterré définitivement le projet. Comme pour le personnage joué par Tom Cruise, le temps semble s’être figé pour « Edge of Tomorrow ». Demain n’est pas toujours un autre jour…