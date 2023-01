L’Atomium enregistre une nouvelle année record auprès des publics belge et étranger

Avec plus de 660.000 visiteurs en 2022 (contre 250.000 en 2021), l’Atomium bénéficie d’un attrait sans précédent. Une fréquentation qui représente une augmentation de 164 % par rapport à l’année précédente.

À côté de l’important succès de l’exposition temporaire « ID#2021 – Symbol », les espaces proposés à la location sont en plein boom et attirent un public toujours plus diversifié (tournages, événements privés et corporate…).