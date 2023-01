«Chien»: Vanessa Paradis, belle «Maman» discrète mais bien occupée L’actrice et chanteuse est discrète, mais bien occupée ! Elle est sur scène dans une pièce de théâtre de son mari, Samuel Benchetrit. Paradis Films

Par Jean-Jacques Lecocq

Elle a fêté ses 50 ans le 22 décembre, mais où en est aujourd’hui la vie de Vanessa Paradis ? En 2022, il y a eu autour d’elle le tsunami causé par le procès Johnny Depp-Amber Heard, où Vanessa a défendu son ex-compagnon, assurant que le père de ses deux enfants était « une personne sensible, aimante et aimée » : « Depuis toutes les années que je connais Johnny, il n’a jamais été physiquement violent avec moi, et cela ne ressemble en rien à l’homme avec lequel j’ai vécu pendant quatorze merveilleuses années. » de videos En 2023, le vent devrait surtout souffler, mais avec un éclat plus positif cette fois, du côté de Lily-Rose, la fille qu’elle a eue avec Johnny. Mannequin et actrice, mais surtout qualifiée par certains de « fille de » dilettante, Lily-Rose va pouvoir vraiment faire la démonstration de ce qu’elle a dans le ventre avec « The Idol », la minisérie produite pour HBO par Sam Levinson, le créateur de la sulfureuse série « Euphoria ». La jeune femme de 23 ans y joue une chanteuse pop dépressive qui tombe sous la coupe d’un gourou incarné par The Weeknd.

Jusqu’au documentaire consacré à Florent Pagny diffusé par TF1 ce 1er janvier, où son ami Jean-Pierre Loustau raconte comment il apprit l’idylle entre les tourtereaux en 1988, on ne semble plus parler en ce moment de Vanessa qu’indirectement ! « Un matin, j’arrive dans sa chambre et là, j’hallucine, je vois la tête de Vanessa Paradis. Je suis carrément pétrifié, je suis gêné, je m’en vais… Je suis sur le cul », raconte l’acteur, souriant au souvenir de la romance entre les deux stars du top 50 de l’époque.

Mais du côté de Vanessa, si on va sur son site officiel, on ne tombe guère que sur la promo de sa compile de 2019, « Best of & Variations »… Comme si la chanteuse et artiste à la discrétion légendaire ne rêvait que de s'effacer. Pourtant, et on reconnaît bien là l'aura des vraies stars, sa popularité semble ne jamais pâtir de cet éloignement. Sa popularité n'a même jamais été entamée par le manque de succès de ses derniers projets musicaux et cinématographiques, alors qu'il faut bien le reconnaître, la grande époque où elle cartonnait avec « Joe le taxi », puis les chansons de Serge Gainsbourg ou Lenny Kravitz, est loin derrière. Quant au cinéma, son plus grand succès remonte à 2010, avec « L'arnacœur ».