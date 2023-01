Hennessey Venom F5 : le monstre est lâché

Chez Hennessey, la Venom F5 existait déjà en Coupé et en Roadster. Un duo désormais complété par une version taillée pour le circuit : la F5 Revolution. Plus légère d’une trentaine de kilos, elle conserve le même moteur V8 6,6 litres biturbo développant la puissance phénoménale de… 1.817 ch ! Mais ce qui change radicalement par rapport aux versions routières, c’est la package aérodynamique. Outre l’énorme aileron arrière, on a droit à des flaps sur les ailes, un capot « percé », une prise d’air sur le toit et une imposante lame de spoiler à l’avant. Hennessey annonce 363 kilos d’appui à 300 km/h et 635 kilos à 400 km/h.

Les suspensions aussi ont été remaniées, tout comme les jantes forgées spécifiques à cette version. Télémétrie embarquée et couleurs américaines complètent la dotation de cette Revolution, qui ne sera produite qu’à 24 exemplaires au tarif tout aussi impressionnant de 2,5 millions d’euros.