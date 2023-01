«Doc Shot»: derrière le dictateur Kim Jong-un, cherchez la sœur

Depuis qu’il a succédé à son père, en 2011, à la tête de la Corée du Nord, Kim Jong-un s’est forgé une image de dictateur sans merci, qui cherche régulièrement à provoquer la Corée du Sud voisine et son meilleur allié, les États-Unis, à coups de diatribes et de menaces, ponctuées de tirs de missiles et d’essais nucléaires. À tout juste 40 ans (depuis ce 8 janvier), le despote communiste demeure une des plus grandes menaces pour la paix mondiale et son instabilité le rend totalement imprévisible, et du coup d’autant plus dangereux. Mais les spéculations sur son état de santé (en raison de ses pertes ou prises de poids soudaines) font dire que l’avenir de la Corée du Nord pourrait très bien, sur le plus long terme, se retrouver entre les mains de Kim Yo-jong, sa sœur, qui est également numéro 2 du régime et, selon certains, la vraie tête pensante du pays.

C’est en 2018, à l’occasion des Jeux olympiques d’hiver à Séoul, que le monde découvre le visage de Kim Yo-jong, âgée alors à peine de 30 ans. La petite sœur du tyran est le premier membre de la dynastie des Kim à se rendre en Corée du Sud depuis la guerre entre les deux pays. À ce moment-là, beaucoup voient en sa présence un geste d’apaisement et d’ouverture, ouvrant la voie au dialogue entre les deux nations. Mais, avec le recul, ce n’était qu’un leurre. Chassez le naturel et il revient au galop. En cinq ans, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et la Corée du Nord se montre plus belliqueuse que jamais. Et lorsqu’il s’agit d’envoyer des phrases assassines, Kim Yo-jong a le verbe aussi aiguisé qu’une épée tranchante. Il y a quelques semaines, elle n’hésitait pas à traiter la Corée du Sud de « chien fidèle larbin des Etats-Unis » et de « chien sauvage courant derrière un os jeté par les Américains ». Une rhétorique de propagande typique de ce régime autoritaire.