Cette voiture vietnamienne arrive en Europe

C’est au salon CES de Las Vegas que Vinfast a levé le voile sur les spécifications du VF6, un modèle qui arrivera en Europe (d’abord en Allemagne, en France et aux Pays-Bas) dans les mois qui viennent. Au programme : une batterie de 59 kWh et un moteur électrique unique qui actionne les roues avant. Le constructeur propose deux versions de puissance et d’autonomie : l’Eco développe 174 ch pour 400 km, et la Plus monte à 201 ch pour 381 km.

Deux gros SUV

Outre le VF6, Vinfast va également commercialiser deux SUV plus imposants sur le Vieux Continent. Le VF8 mesure 4,75 m de long et le VF9 atteint 5,12 m. Toutes deux partagent le même groupe motopropulseur électrique de 408 ch et 640 Nm de couple. Notez que les batteries ne seront pas comprises dans le prix de vente, Vinfast préférant opter pour une formule de location, comme le faisait Renault au début de son aventure électrique.