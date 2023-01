Voici les dates des prochaines collectes de sang en province de Namur

Plusieurs collectes de sang sont organisées dans les prochains jours en province de Namur.

Il y en aura au Foyer communal, place Arthur Lacroix 4 à Gembloux, le mercredi 11 et le mercredi 18 janvier de 15h à 19h ; à la salle Georges Massinon, rue de Pontaury à Mettet, le mercredi 11 et le jeudi 19 janvier de 14h30 à 18h30 ; à la salle communale, rue des Écoles 2a à Seilles, le vendredi 13 janvier de 15h à 18h30 ; à la Maison de Village, rue du Bâty 28 à Pontillas, le samedi 14 janvier de 9h à 13h ; au centre culturel, place Serge Dauginet 1 à Emines, le lundi 16 et le lundi 23 janvier de 15h à 18h30 ; et à la Maison de la Croix Rouge, boulevard de l’Enseignement 1 à Philippeville, le lundi 16 janvier de 15h à 18h30.