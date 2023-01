Un jeune Français risque 28 mois de prison pour tentative de meurtre sur des policiers sur le Ring

Les faits remontent au 20 septembre. La police fédérale des autoroutes a été avertie ce jour-là de la présence d’un véhicule volé immatriculé en France sur le Ring extérieur. Les forces de l’ordre se sont alors immédiatement rendues sur les lieux et ont pu suivre le véhicule jusqu’à ce qu’il quitte le Ring à hauteur de Machelen.

«Là, la police a arrêté la voiture, mais lorsque les agents se sont approchés de la voiture, l’arme au poing, le conducteur a démarré brusquement, heurtant presque les policiers», a indiqué le parquet. «La police a fait feu à six reprises mais cela n’a pas découragé l’automobiliste. La course-poursuite a pris fin à hauteur du parking de Brussels Airport où le conducteur a pris la fuite à pied avant d’être intercepté grâce à l’aide d’un chien pisteur.»

«Mon client n’a pas vu de gyrophare bleu, seulement des hommes armés qui se sont approchés de sa voiture», a expliqué son avocat. «Il a paniqué et pris la fuite par peur mais à aucun moment, il n’a eu l’intention d’écraser ces agents de police. Les policiers n’ont pas non plus tiré lorsque le véhicule les a percutés, mais alors qu’il avait déjà pris la fuite. Les impacts de balles sont localisés par ailleurs à l’arrière de la voiture. Je constate également que les agents ont modifié plusieurs fois leurs déclarations, alors que mon client s’en est toujours tenu à sa version des faits.»