Plusieurs mètres cubes d’Eternit, de revêtements de toiture et autres matériaux d’isolation ont été abandonnés en bordure de la rue Isolée, dans une zone relativement reculée. L’amas de déchets s’est d’ailleurs épanché sur la voirie. C’est là l’œuvre d’un citoyen peu sensible à l’environnement, qui a sans doute utilisé un camion pour se défaire de matériaux encombrants et polluants, comme de l’amiante.